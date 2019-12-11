مقتل قيادي في "أنصار الله" و4 من مرافقيه بقصف للجيش اليمني غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من جماعة "أنصار الله" بينهم قيادي، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن مصدر عسكري، قوله إن "الجيش الوطني استهدف، مساء أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي آلية تابعة للحوثيين في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز".

وأكد المصدر "مقتل القيادي محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين جراء القصف".

وأمس الثلاثاء، سقط ثلاثة قتلى وأصيب عدد آخر في صفوف الحوثيين، خلال صد اللواء الرابع حزم التابع للجيش اليمني، هجوماً شنته الجماعة على مواقع عسكرية في قطاعي الهجمة والعذير بمديرية حيفان جنوب تعز.