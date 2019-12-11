ابن سلمان لـ"سبوتنيك": السعودية ستفاجئ العالم

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن "السعودية ستفاجئ العالم بإمكانياتها في مجال الغاز".

وأضاف ابن سلمان: "لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية".

مدريد - سبوتنيك. وقال وزير الطاقة السعودي لوكالة " سبوتنيك "، مجيبا عن سؤال حول احتمال عقد المملكة العربية السعودية اتفاقا لشراء الغاز من دولة قطر: "السعودية لديها الكثير من الغاز، وسنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها. سنقوم بالتطوير ومشاركة روسيا في بعض مشاريع الغاز".

وعن انهيار محتمل في الأسعار إذا لم تتمسك "أوبك" بخفض الإنتاج، قال الوزير السعودي: "أنا لا أتحدث عن الأسعار، أنا أتحدث عن استقرار السوق، اعتقد أن السوق سيكون مستقرا إذا التزم الجميع بتعهداته".

يشار في هذا السياق، إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، ذراع الشحن البحري لـ"أرامكو" السعودية، أبدت اهتماما باستئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025، لتدخل مجال الغاز المسال للمرة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، في وقت سابق، إن عملاق النفط الحكومي يخطط لأن يصبح فاعلا رئيسيا عالميا في قطاع الغاز ويعكف على تطوير موارده منه وكذلك التطلع إلى أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.

ووقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية، في فبراير/ شباط 2018، مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، حينها، بأن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".

وفي سبتمبر/ أيلول، قال رئيس "نوفاتيك" وأحد مالكيها، ليونيد ميخلسون، بأن الطرفين يواصلان المفاوضات بشأن مشاركة الشركة السعودية في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع، بالتفصيل.