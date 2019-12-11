رئيس الحكومة المغربية: بناء السدود يضمن الأمن المائي لبلادنا

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده تشهد تحديات ومخاطر متعددة، تتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذه المخاطر.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم" المغربية"، اليوم الأربعاء، أن تصريحات العثماني، جاءت خلال عرض، تقدم به في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء.

وقال إن "الحكومة تعمل على ضمان الأمن المائي من خلال إنجاز سدين كبيرين كل سنة، مشيرا إلى وجود 14 سدا آخر في طور الإنجاز، في الوقت الحالي"، بحسب الصحيفة المغربية.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن مقاربة الدولة في ملف ضمان الأمن المائي، تتضمن الاستمرار في بناء محطات لتحلية مياه البحر بالتوازي مع ترشيد استهلاك المياه.

ويضاف إلى ذلك عمليات "معالجة المياه، وإعادة استخدامها في سقي المناطق الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة إلى مركب الغولف في مراكش"، معتبرا أن تدبير ملف ضمان الأمن المائي فيه مسؤوليات متداخلة، ومشتركة بين الحكومات، ومختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.