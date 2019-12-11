"الترويكا" تحث الخرطوم على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وولاة مدنيين

حثت مجموعة "ترويكا" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والنرويج، الأطراف السودانية على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، وولاة مدنيين بنهاية الشهر الجاري.

القاهرة- سبوتنيك . وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء: "نحث جميع الأطراف على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، وولاة مدنيين، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكذلك ندعم الأطراف المعنية بالانخراط في عملية تفاوض غير مشروطة".

وأضاف البيان المشترك: "الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، ترحب باستئناف محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا".

وتشكلت الحكومة الانتقالية الحالية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد اتفاق تقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للرئيس السوداني عمر بشير، والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد الإطاحة به، الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة، الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو/حزيران 1989.