نبيه بري: مؤتمر باريس إشارة قوية على اهتمام المجتمع الدولي بلبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر باريس الذي يحشد الدعم للبنان يُظهر أن المجتمع الدولي أكثر اهتماما بالبلد من بعض اللبنانيين.

ونقل النائب على بزي، عن بري قوله لنواب من كتلته البرلمانية: "أعتبر أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان واستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين".

وقال بري إنه سيدعو لجلسة برلمانية قريبا لمناقشة ميزانية 2020 وإقرارها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكالنت مجموعة دعم لبنان، المنعقدة في باريس قد أعلنت، في بيانها الختامي اليوم الأربعاء، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء في البيان: "اعتبرت مجموعة الدعم الدولية للبنان أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلا سريعا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".

وطالب أعضاء المجموعة السلطات اللبنانية بـ "اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة"، و"تدابير هيكلية لضمان وجود نموذج اقتصادي مستدام".

وأكد البيان أن "الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت".