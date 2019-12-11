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15:43 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    تدريبات جنود الجيش السعودي

    روسيا خيار جيّد...أين ستدرب المملكة العربية السعودية عسكرييها بعد حادثة فلوريدا؟

    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وقف التدريب العملي لجميع الأفراد العسكريين السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة لفترة غير محددة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إطلاق النار في قاعدة بحرية في فلوريدا، بحسب "نيويورك تايمز".

    موسكو - سبوتنيك. حول الخيارات المتاحة أمام المملكة العربية السعودية، وإمكانية نقل المملكة الطلاب العسكريين من الولايات المتحدة إلى روسيا الاتحادية، وفوائد نقلهم لكلا البلدين، اعتبر الأستاذ والمحلل السياسي العسكري في معهد "بليخانوف" ألكسندر بيرندزيف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن الجانب الروسي هو بديل جيد لقواعد التدريب الأمريكية، وأضاف يقول: "يمكن لروسيا الاتحاديةأن تقدم بديلا لتدريب الأفراد العسكريين من المملكة العربية السعودية، والحقيقة هي أن لدينا تجربة غنية جدا في تدريب الأفراد العسكريين من الدول العربية الأخرى، أعتقد أنه سيكون من السهل جدا على الطلاب السعوديين الانضمام إلى نظام التدريب لدينا".

    أرامكو
    © AP Photo / John Moore
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    التعاون العسكري مهم لكلا البلدين

    وأضاف بيرندزيف متحدثا عن أهمية هذا التعاون العسكري "إن تدريب الأفراد العسكريين في حد ذاته ليس مجرد توفير الخدمات لهم، ولكن أيضا هو جزء مهم من التعاون بين الدول، لقد قررت المملكة العربية السعودية بالفعل شراء المنظومة الصاروخية "إس-400" من روسيا، وهي أيضا تظهر اهتماما بأنواع أخرى من المعدات العسكرية الروسية، أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستكون مهتمة بفرصة نقل تدريب طلابها إلى روسيا وهذا سيكون مفيدا لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية على حد سواء".

    ما الذي يمكن أن تعلمه روسيا؟

    وفي حديثه عمّا يمكن أن يقدمه الجانب الروسي في تدريب الطلاب، أضاف الخبير العسكري الروسي "يمكننا تعليم أساليب إدارة المعدات العسكرية، كما يمكننا أيضا أن نعلم أساليب الحرب سواء على الأرض أو في البحر وفي الجو، أي بشكل عام، كل ما يمكن أن يحتاج إليه الجانب السعودي".

    المملكة العربية السعودية لا تضع بيضها في سلة واحدة

    يعتقد الخبير العسكري السعودي أحمد الشهري أن قرار البنتاغون قد يمتد إلى وقت إجراء التحقيق، ولكن المملكة العربية السعودية بدورها لا يمكنها الاعتماد فقط على الولايات المتحدة في تدريب الأفراد العسكريين. وتابع يقول "نأمل ألا يتم وضع حد لتعاوننا العسكري مع البنتاغون بسبب هذا الحادث، ولكن من جهتها المملكة العربية السعودية، لا تضع كل البيض في سلة واحدة، فـنحن سنرسل طلابنا ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل وإلى روسيا أيضا".

    وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أعلن، الأحد الماضي، أن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة عندما قتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.

    ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الإلكتروني لقاعدة بينساكولا.

    وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تلقيه اتصالا من الملك سلمان قدم فيه الملك تعازيه وعبر عن تعاطفه مع أسر القتلى والجرحى في الهجوم.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السعودي, فلوريدا, أمريكا, السعودية, روسيا
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