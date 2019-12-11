اليمن...تقرير يرصد مقتل وإصابة أكثر من 38 ألف مدني منذ 2014

كشف تقرير لـ"التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" أن 15420مدنيا يمنيا قتلوا وأصيب 91622 آخرين، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وبحسب البيان، الذي نشره موقع "العربية نت" بمناسبة الذكرى الـ71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 10 من ديسمبر، فإن 4 آلاف و272 مدنيا لا يزالوا مختطفين، و6 آلاف و352 طفلا مجندين حتى اللحظة.

ورصد التقرير مقتل نحو ألف و300 مدني، بسبب الألغام التي زرعتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في عدد من محافظات اليمن.

واعتبر التحالف، بحسب التقرير،"هذه الانتهاكات خرقا صارخا من قبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني".

وتابع التحالف في بيانه: "يحتفل العالم اليوم بهذه المناسبة هذا العام وبلادنا تشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعا مأساوية لحالة حقوق الإنسان، جرّاء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة".

وطالب التحالف المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.