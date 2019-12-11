نائب لبناني: كل الخيارات مفتوحة أمام التيار الوطني الحر وغدا موقف حاسم من الاستشارات النيابية

تتجه الأنظار في لبنان إلى الاجتماع الدوري لتكتل "لبنان القوي" برئاسة الوزير جبران باسيل، يوم غد الخميس، للبحث في تطورات الملف الحكومي ولإعلان موقف هام وحاسم بشأن الاستشارات النيابية الملزمة.

يقول النائب في تكتل "لبنان القوي" إدغار معلوف لوكالة "سبوتنيك": "إن "التيار الوطني الحر" لديه، اليوم الأربعاء، اجتماع للهيئة السياسية، وغدا اجتماع للتكتل، وسيصدر بيان لتوضيح كافة الأمور وموقف التيار في الاستشارات النيابية الملزمة نهار الإثنين المقبل".

وأشار إلى أن الاستشارات ما تزال في موعدها الاثنين المقبل، وكل القوى السياسية تحضر نفسها ومن الطبيعي أن يكون هناك تشاور بين القوى المعلنة منها وغير المعلنة لإيجاد مخرج للأزمة.

ولفت معلوف إلى أن هناك ترقب لنتائج مؤتمر باريس الذي نتأمل أن يعطي دفعة إيجابية لموضوع تشكيل الحكومة، هذا المؤتمر هو لدرس الوضع الاقتصادي في لبنان وما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ في القريب العاجل من أجل منع الانهيار الاقتصادي.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يتوجه "التيار الوطني الحر" إلى المعارضة السياسية وعدم تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة قال معلوف: "كل الخيارات مفتوحة أمام التيار وبرأيي اليومين المقبلين مهمين جداً وسيتبلور الاتجاه النهائي أو الخيارات للمرحلة القادمة".

وأكد معلوف قائلا: "هناك قنوات مفتوحة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط ولا يمكن أن تقفل وبالتأكيد ليس بالمباشر".

وحول انتهاء التسوية السياسية في البلاد قال النائب اللبناني: "جوابنا النهائي يكون بعد الاستشارات النيابية ولنكون دقيقين أكثر بعد تشكيل الحكومة".

وشدد معلوف على أن الحكومة التي ستتشكل في المرحلة القادمة يجب أن تنال ثقة مجلس النواب وثقة الشعب الموجود على الطرقات اليوم.