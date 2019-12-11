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16:52 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    مجلس النواب الليبي يتعهد بالرد على تهديدات أردوغان

    © REUTERS / MUSTAFA KAMACI/PRESIDENTIAL PRES
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    استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

    ودعت اللجنة، في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم، حتى لا تدخل منطقة جنوب بحر المتوسط في نفق مظلم.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فايز السراج
    © AFP 2019 / MUSTAFA KAMACI
    البرلمان الليبي: اتفاق "الوفاق" مع أردوغان دعوة لغزو البلاد
    واعتبرت اللجنة أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج "غير دستورية، وتهدف إلى الاستحواذ على ثروات ليبيا. كما أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والتدخل السافر في دولة مستقلة".

    وحثت اللجنة "القوى الحرة في تركيا على إدانة تصريحات أردوغان، ووضع حد للتدخلات التركية، التي ستعود بالسلب على العلاقة بين الشعبين، والمصالح التركية في ليبيا".

    يأتي هذا ردا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر.

    وقال أردوغان، إنه "مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس".

     في المقابل، أبدى البرلمان الليبي استنكاره لتصريحات الرئيس التركي. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان، إنها تدين بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي عن استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا.

    وطالب البرلمان الليبي جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، داعيا إياها للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة "الغزو التركي" لليبيا. ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي على المذكرتين.

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    ليبيا, أخبار تركيا, أردوغان
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