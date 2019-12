بعد حكومة الوفاق...ما الدول التي تعول عليها تركيا لإبرام اتفاقيات غاز جديدة وهل تشمل مصر؟

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء: "من الممكن أن نعقد اتفاقًا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا، من الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف".

وعن العلاقات مع مصر بالتحديد، قال جاويش أوغلو: "علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقا مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا".