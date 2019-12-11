مصر... تحذيرات خطيرة من الـ24 ساعة المقبلة

أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، تحذيرات وصفتها بـ"الخطيرة" من الـ24 ساعة المقبلة.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا، نقلته صحيفة "الوطن" المصرية، من طقس غد الخميس، وقالت إنه سيكون قارس البرودة، وستنخفض درجات الحرارة فيه بصورة ملحوظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن درجات الحرارة غدا الخميس ستنخفض بطريقة كبيرة عن معدلات الطبيعية، مصحوبة بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وقد تمتد إلى شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

وأشارت إلى أن تلك الأمطار قد تصل إلى "أمطار رعدية" في بعض المناطق المذكورة.

ونصحت الصحيفة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وارتداء الكمامات، نظرا لتزايد احتماليات أن تكون الأمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.

بدوره قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحات خاصة للصحيفة المصرية إنه يتوقع أن تنكسر الموجة الباردة بعد غد الجمعة.

وتابع قائلا "يتوقع أن تشهد أجواء الجمعة في مصر هدوءا نسبيا في سرعات الرياح، وارتفاعا لدرجات الحرارة، وتنحصر فرص سقوط الأمطار إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية".