باستخدام سلاح "مناسب"... "أنصار الله" تعلن إسقاط ثاني طائرة للتحالف خلال 24 ساعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت عصر اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية في مربع الصوح (التابع لمديرية كتاف شرق صعدة) قبالة نجران".

وأضاف أنه تم "إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية".

ولم يوضح العميد سريع، السلاح الذي استخدم في إسقاط الطائرة، مكتفيا بالقول إنه "مناسب".

والطائرة هي الثانية التي تتمكن "أنصار الله" من إسقاطها خلال 24 ساعة، حيث أعلنت الجماعة، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاعية في منطقة الكسارة بمديرية كتاف شرق صعدة المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية، سبقتها السبت، طائرة شرق جبل العلم في قطاع جيزان، بعد يومين من إعلانها إسقاط طائرة استطلاع أخرى شرق جحفان في القطاع ذاته.

وتنفذ الجماعة هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة، في مواجهة هجمات يشنها تحالف عسكري من دول عربية تقوده السعودية على مواقع الجماعة منذ قرابة خمس سنوات.