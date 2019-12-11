"بنيان" بطاقة إماراتية لحياة أفضل

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء، بأن بلدية دبي أطلقت بطاقة "بنيان" تحت شعار "نبني السعادة لحياة أفضل"، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، التي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

ونقلت الصحيفة عن لسان بلدية دبي، في بيان لها اليوم، إنه يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا)، وبضغطة زر، حيث إنها مربوطة ببطاقة الهوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البطاقة هي الأولى التي تمنح كل مواطن من مواطني الإمارات فوق الـ18 سنة دون أي مقابل مادي، وتغطي كل شرائح المواطنين، سواء كان موظفاً أو متقاعداً أو من كبار المواطنين أو ذوي الهمم.

وأضافت أن البطاقة سيتم منحها لكل من يطلبها من كل المواطنين لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفراً مالياً جيداً يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتعزيز جودة الحياة،

وأكدت الصحيفة أن هذه المبادرة البناءة والتي أثمر عنها إهداء بطاقة "بنيان" إلى كل مواطني الدولة، دون رسوم، هي خدمة جديدة وقيمة مضافة من الخدمات التي نقدمها للمتعاملين من أفراد المجتمع، ما يزيد من رضاهم عن الخدمة ويحقق لهم السعادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لأبناء الوطن الإماراتي، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية في البلد.