الصدفة تنقذ سيدة كورية من خاطفها في الكويت

تسببت الصدفة في نجاة سيدة كورية من الخطف، بعدما تعرضت السيارة التي كانت تقلها مع خاطفها، إلى حادث سير، على أحد الطرق في الكويت.

ووقع الحادث في أحد الطرق بمنطقة السالمية في الكويت، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، التي أشارت إلى أن التفاصيل تشير إلى أن المرأة الأجنبية المقيمة في الكويت، فوجئت أثناء سيرها في أحد شوارع السالمية، بشخص يطلب منها إبراز هويتها، بزعم أنه رجل أمن، قبل أن يختطفها.

وقالت الصحيفة الكويتية: "أجبر هذا الشخص، السيدة، على صعود مركبته بزعم إحالتها إلى مقر الشرطة ، ما أثار مخاوفها وشكت في أمره، لكنها لم تجد بدا من الاستسلام، خشية إيذائها".

ولفتت الصحيفة إلى قول مصدر أمني، كويتي: "عندما تحرك الشخص بمركبته، شعرت بمزيد من الخوف، واكتشفت أنها في عهدة خاطف، فحاولت مقاومته، لكنه هددها بسلاح أبيض أشهره في وجهها".

وتابعت: "في هذه الأثناء فقد هذا الشخص السيطرة على مركبته واصطدم بمركبة أخرى"، وهو ما جعل السيدة تتمكن من الفرار من سيارته"، قبل أن تتوجه إلى مقر الشرطة للإبلاغ عما حدث معها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة اكتشفت، أن السيارة غير تابعة له، وأنها تعود لشخص لا علاقة له برجال الأمن، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها للقبض عليه.