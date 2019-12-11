خمسة طلاب روس يحصلون على منحة دراسية في قطر

نظمت السفارة القطرية في روسيا الاتحادية الدورة الثانية من مسابقة اللغة العربية لغير الناطقين بها، في جامعة الصداقة بين الشعوب في العاصمة الروسية موسكو.

وشارك في المسابقة عدد من الطلاب دارسي لغة الضاد من مختلف أنحاء روسيا، من جامعات مدن موسكو، وسان بطرسبورغ، وقازان، وأوفا، وغروزني، ومحج قلعة، وجرت المسابقة على ثلاثة مراحل، هي الاختيار والتصفيات والمرحلة النهائية، واحتوت هذه المراحل على إلقاء الشعر وسرد القصص ومعلومات عن دولة قطر.

وترأس لجنة التحكيم الوزير المفوض في السفارة القطرية وليد محمد العمادي، الذي أدلى بتصريح خاص لـ"سبوتنيك" تحدث فيه عن المسابقة وعن تطورها في الدورة الثانية لها، فقال: بدأنا فعالية اللغة العربية منذ العام الماضي، وكانت على مستوى موسكو، ورأينا إقبالا ممتازا وترحيبا من قبل الجامعات الروسية الموجودة في موسكو بهذه الفعالية والنشاط، وهذا ما شجعنا هذا العام على توسيع النطاق، وجعلها على مستوى روسيا، حيث تم استقطاب عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا في مسابقة اللغة العربية.

ويتابع العمادي: هذه المسابقة ممتازة والمتسابقون عملوا واجتهدوا بكل ما قدر لهم من معلومات عن دولة قطر وتاريخها والعلاقات الروسية القطرية، والأعراف والتقاليد في دولة قطر، وكان لدى المتسابقين الروس المتحدثين باللغة العربية معلومات وفيرة عن دولة قطر، وهذا يسعدنا نحن جدا كقطريين بالمقام الأول وكعرب بالمقام الثاني.

ويكمل الوزير المفوض: هناك فعاليات مشابهة لهذه الفعالية في بعض الدول الأخرى، طبعا دولة قطر لديها منح خاصة لتعليم اللغة العربية في جامعة قطر، وهي تقدم منحا للناس التي تتكلم اللغة العربية من دول غير ناطقة بالعربية، ويذهبون إلى دراسة اللغة العربية في قطر، وهذه المسابقة في موسكو كفعالية ستقام وستكرر سنويا لغير الناطقين باللغة العربية.

© Sputnik . Aiham Massa مسابقة اللغة العربية في موسكو

كما تطرق الوزير القطري إلى العلاقات الروسية القطرية، وكون هذه الفعالية تعكس المستوى المتطور في العلاقات بين البلدين، ويكمل: العلاقات الروسية القطرية في تطور مستمر يوما بعد يوم، والأمر كان مختلف تماما عم هو عليه اليوم، والآن العلاقات جدا قوية مع الأصدقاء في روسيا، وهي علاقات متينة بين الحكومتين، وفي المجال الاقتصادي قطر تعتبر الدولة الشرق أوسطية الأولى في مجال التعاون مع روسيا، وقطر مستثمر رقم واحد في قطاع النفط والغاز في روسيا، مع التبادل التجاري الموجود بين قطر وروسيا، وهذه العلاقات في تقدم باستمرار.

كما ثمن الدبلوماسي القطري الدور الروسي الإيجابي في حل الخلافات على مستوى العالم، وأشار إلى أن روسيا دائما تتقدم بمقترحات وأدوار لحل الآزمات بين الدول، وبأن قطر تثمن دور الحكومة الروسية في حلحلة الأزمة الخليجية وشكرها على ذلك.

© Sputnik . Aiham Massa مسابقة اللغة العربية في موسكو

كما التقت "سبوتنيك" بالحائز على المركز الأول الطالب فلاديمير شماكوف من موسكو، الذي حكى قصته مع اللغة العربية، فقال: بدأت دراسة اللغة العربية في الصف العاشر، وكان لدي فرصة وقتها لتعلم اللغة الصينية أو اللغة العربية، وقد نصحني أهلي بأن أدرس اللغة العربية، لأن الحضارة العربية أقرب بكثير لنا من الحضارة الصينية، ومنذ خمس سنين أدرس اللغة العربية ولم أندم لو للحظة بأني تعلمت هذه اللغة.

وعن المسابقة يقول شماكوف: لقد دعاني للمشاركة في هذه المسابقة رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة، في تلك اللحظة لم أعرف أي شيء عن هذه المسابقة، وهذه المسابقة هي فرصة فريدة للتعرف على أشخاص روس يتكلمون اللغة العربية، حيث تم دعوة شخصين من كل جامعة، وهم الأفضل في اللغة العربية في جامعاتهم، وأنا الآن متحمس جدا للذهاب إلى قطر والدراسة هناك.

وحصل الفائزون الخمسة الأوائل على منحة دراسية لمدة عام في جامعة قطر، فيما حصل أصحاب المركزي السادس والسابع على مكافأة مالية، وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب الروسي دارسي اللغة العربية للتعرف عن قرب على تاريخ وثقافة الدول العربية.