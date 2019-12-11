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18:36 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    فتيات يتعلمن إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي

    هل يمكنها التصدي لـ2000 صاروخ يوميا؟…إعلام: إسرائيل أمام خطر وجودي

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    قال جنرال إسرائيلي إن بلاده ستواجه خطر وجودي، كونها ليست مؤهلة أو مجهزة لأي حروب مستقبلية.

    وأجرت القناة السابعة العبرية حوارا مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أكد فيه أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديًا ممثلًأ في المقام الأول في التهديدات الإيرانية، معتبرا أن إيران دشنت غلافًا حول بلاده يقدر بـ250 صاروخا.

    صواريخ دقيقة

    الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
    © AP Photo / Ariel Schalit
    حالة من التخبط تسود الجيش... جنرال إسرائيلي يكشف عن مخاطر كارثية تواجه بلاده

    وأكد الجنرال بريك أن إيران أنشأت هذا الغلاف المكون من صواريخ كبيرة ودقيقة وأخرى صغيرة وكذلك متوسطة المدى، وبأن الخطر يكمن في احتمال إطلاق ما بين 1500-2000 صاروخ في اليوم الواحد، بعضها صواريخ دقيقة، تصل حمولتها إلى 500-600 كغ، من الممكن أن تسقط على أهداف إسرائيلية استراتيجية أو قواعد عسكرية، وهو ما لم تتجهز له إسرائيل بعد. 

    ونقلت القناة العبرية السابعة على لسان رئيس لجنة الشكاوى الإسرائيلي السابق، أن بلاده ليست مؤهلة للتصدي لمثل هذه الصواريخ دفعة واحدة، باعتبار أن سلاح الدفاع الجوي ليس جاهزا لإيقاف هذه الصواريخ. 

    ونوه الجنرال يتسحاق بريك إلى أن التهديد الإيراني هو الأمر الرئيس وربما الوحيد الذي يدفع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإسراع بتوقيع اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن إسرائيل في حاجة ملحة إلى كسب الوقت من أجل بناء قدرات غير متوفرة في الوقت الراهن. 

    حرب أكتوبر 73

    ولفت الجنرال الإسرائيلي إلى مقولة نتنياهو أن بلاده تواجه خطر وجودي هو الأكثر خطورة منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وبأن إسرائيل في حاجة ضرورية إلى عشرات المليارات من الدولارات للدفاع عن نفسها وتأمين أمنها القومي أمام أي تهديدات.

    وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو، وكذلك رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، تسير في هذا الإطار، وبأن رئيس حكومة تسيير الأعمال قد أسرع بتصريحه ذلك، بعيد تفجيرات "أرامكو" السعودية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. 

    دبابات إسرائيلية تخترق خط ألفا في الجولان
    © Sputnik . Ali Hassoun
    أول رد لبناني على تهديدات إيران باستهداف إسرائيل من أراضيه

    وهي التصريحات التي استهجنها الجنرال بريك، موضحا أن إسرائيل في حالة انتظار لـ"قبة حديدية"، حتى تستكمل بناء قدراتها العسكرية، وبقوة، لمواجهة أي تهديدات إيرانية محتملة.

    تفجيرات أرامكو

    وتساءل الجنرال يتسحاق بريك عن ضرورة انتظار بلاده لمثل هذا العمل (تفجيرات أرامكو) حتى يتفهم الإسرائيليون أنهم أمام خطر حقيقي، والممثل في إيران. 

    وقارن الجنرال الإسرائيلي السابق، رئيس لجنة الشكاوى بالجيش، بين رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غادي آيزنكوت، والحالي الجنرال أفيف كوخافي، مؤكدا أن الأول لم يستمع إلى تهديداته وتصريحاته التي أشارت من قبل إلى وجود ثغرات في الجيش الإسرائيلي، في حين يؤمن الجنرال الحالي، كوخافي، بأهمية ما جاء في تقارير رئيس لجنة الشكاوى السابق من أن الجيش في حاجة إلى إعادة بناء وجاهزية، بدعوى أن إسرائيل أمام تهديدات وجودية، خاصة وأن هناك ثغرات واضحة بين صفوف جيش بلاده.

    وأكد أن رئيس هيئة الأركان الحالي يحاول معالجة الأمر داخل الجيش، ولكن لم يجر أي تغيير نتيجة للوضع السياسي الراهن في إسرائيل.

    الجرأة والشجاعة

    ونوه الجنرال يتسحاق بريك إلى أن بلاده ستواجه خسائر في الأرواح في أي حرب مقبلة، لأن الجيش الإسرائيلي لن يدخل إلى الأراضي اللبنانية كلها أو الأراضي الإيرانية كلها، حتى يتحقق النصر، مشددا على ضرورة تحلي الجيش بالجرأة والجسارة كما سبق في عقود ماضية.

    وأكد بريك أن بلاده ليست مؤهلة لأي حروب مستقبلية، وبأن القوات والضباط والجنود ليسوا على درجة الجاهزية لأي عمليات عسكرية أو حروب مستقبلية، مشيرا إلى أن نظرية الأمن الإسرائيلية حتى العام 2006، في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، اختلفت تماما عما بعدها، لأن ما تلاها من فترة زمنية كانت النظرية الأمنية أو العقيدة الأمنية تؤمن بضرورة عدم الخوف من أي حروب مستقبلية.

    الحرس الثوري الإيراني
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    الحرس الثوري الإيراني يعلق على تصريحات "استهداف إسرائيل من لبنان"

    عقيدة أمنية جديدة

    ونوه رئيس لجنة الشكاوى الإسرائيلي إلى أن انعدام نظرية أمنية إسرائيلية، خاصة وأن هناك من يضع خطة عسكرية وهناك من يضع خطة مختلفة، فجنرال ما يتخذ قرارا ما حول حجم القوات وبناء الجيش الإسرائيلي، وجنرال آخر يقرر بناء جيش لقطاعين، وثالث يخصص ميزانية ما لمئات الدبابات.

    ولفت الجنرال بريك في حواره للقناة السابعة العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، باتت دمية، ولا يوجد اليوم في تلك الحكومة المصغرة أي تأثير على الجيش وعلى نظريته الأمنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لا يهتم منذ فترة بالنظرية الأمنية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, لبنان, إيران, إسرائيل
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