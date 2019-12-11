وزير تونسي: العلاقات مع روسيا قوية ومبنية على الثقة

أكد كاتب الدولة التونسية المكلف بشؤون وزارة الخارجية صبري باش طبجي أن العلاقات التونسية الروسية مبنية على الثقة، وهي قوية ويمكن أن تتطور.

أسوان - سبوتنيك . وقال باش طبجي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا: "إن العلاقات التونسية الروسية متطورة ومعروفة بقوتها ومبنية على الثقة، وهي علاقات على المستوى السياسي والاقتصادي لها إمكانية أن تتطور أكثر وأكثر".

وأضاف باش طبجي: "نتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا، وروسيا اليوم لديها - ربما أكثر من أي وقت مضى - اهتمام بالقارة الأفريقية".

وأضاف الوزير التونسي المكلف: "ملتقى سوتشي الروسي الأفريقي كان مهما جدا لأنه دليل على الاهتمام الروسي بأفريقيا، والاهتمام الأفريقي لما لدى لروسيا لتقدمه من تعاون فني، وكثير من المجالات على مستوى البني التحتية، وأعتقد أن المستقبل سيقيم دليلا أيضا على أن هذا التعاون ستكون له نتائج طيبة".

وحول ما إذا كان هناك زيارة قريبة للرئيس التونسي قيس سعيد إلى روسيا، قال باش طبجي "نحن في طور تكوين حكومة جديدة، ونتمنى جميعا أن تتشكل في بضعة أيام، ربما بعد أسبوع أو أكثر بقليل، وبالضرورة سيكون من الأولويات تنفيذ الاستحقاقات الثنائية، ومنها عقد اللجان المشتركة لتبادل الزيارات بين البلدين".