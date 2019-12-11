تعليق تونسي حول إمكانية إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أكد كاتب الدولة التونسية المكلف بوزارة الشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، أن إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا "غير مطروح" بالنسبة لتونس.

أسوان - سبوتنيك. وقال باش طبجي إجابة عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إمكانية إبرام تونس لاتفاقية مع تركيا على غرار تلك المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية:

"لدينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ، تعود تقريبا لـ30 سنة، وبطبيعة الحال ليس لدينا إشكالية في ترسيم الحدود مع جيراننا، متابعا "أما إبرام اتفاقية مع تركيا فبطبيعة الحال هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لتونس".

وعن الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، قال باش طبجي "المجموعة الدولية بصدد الإعداد لمؤتمر برلين، ونحن مهتمون بكل الشأن الليبي، باعتباره بلد جوار، وكل ما نتمناه أن تكون هناك تسوية سياسية تنبذ الحل العسكري، وأن يكون إعطاء المجال لليبيين أنفسهم لأن يجدوا حلا".

ولفت الوزير التونسي المكلف "كلما تركنا المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا، كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر، وهذا هو موقف تونس، نبذ الحلول العسكرية والبحث عن الحلول السياسية".