لتحييد التعليم... وزير الإعلام اليمني يدعو الأمم المتحدة للضغط على "أنصار الله"

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، إلى التدخل للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع في اليمن، متهماً جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بنشر أفكار مذهبية متطرفة مستوردة من إيران تستهدف حاضر ومستقبل اليمنيين.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تواصل تجريف وغسل عقول طلابنا وشبابنا في المدارس والجامعات الحكومية".

وأضاف: "بدلا من تركيز الجهود على رفع مستوى التحصيل العلمي حولت الميليشيا الحرم الجامعي إلى حوزة وخصصت قاعات الدراسة لتحليل خطابات سيد الكهف (زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي)".

وحذر الوزير الإرياني من أن "اليمن سيدفع لعقود قادمة ثمناً باهظاً جراء اختراق الميليشيا الحوثية العملية التعليمية وتلاعبها بالمناهج الدراسية في مراحلها الأولى والجامعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الخبيثة".

وأشار إلى أن ذلك "سيؤثر بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي وضعف مخرجات التعليم وعدم مواكبتها للتطور العلمي وسوق العمل".