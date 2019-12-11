بوتين وأردوغان يؤكدان الحاجة للتنفيذ الكامل للاتفاقيات الروسية التركية بشأن سوريا

شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء عبر اتصال هاتفي، على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب السورية وشمال شرق سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:

"يتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا. ودعا الرئيسان إلى بذل جهود منسقة مكثفة لمكافحة التهديد الإرهابي، بما في ذلك في محافظة إدلب وفي الشمال الشرقي لتلك البلاد. وتم التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية بشأن التعاون في هذه المناطق".

بالإضافة إلى ذلك، بحث الرئيسان قضية التسوية الليبية، كما أعربا عن قلقهما من الاشتباكات في منطقة طرابلس.

وأضاف البيان أنه "من شأن وقف إطلاق النار الطبيعي واستئناف محادثات السلام بين الليبيين أن يسهم في تطبيع الوضع".

هذا وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.