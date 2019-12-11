نصر الله يحتفل بخطوبة نجله مهدي... صورة

وأورد النشطاء أن الصورة التي تجمع نصر الله بنجله محمد مهدي، هي للاحتفال بخطوبة الابن، دون معرفة تاريخ ومكان التقاطها.

صورة جديدة للسيد نصرالله مع نجله الأصغر محمد مهدي ...❤❤

الله يعينك يا قلبي .... pic.twitter.com/xaV9giQWx4 — aya_atat|| آية~الاتات (@aya_atat_) December 11, 2019

يذكر أن حسن نصر الله متزوج من فاطمة ياسين، وله منها خمسة أولاد: محمد هادي، محمد جواد، زينب، محمد علي، محمد مهدي.

يشار إلى أن ابن الأمين العام لـ"حزب الله"، محمد هادي، قتل ضمن مجموعة من "حزب الله" بعملية ضد الجيش الإسرائيلي عام 1997، وتم أسر جثمانه، لمدة عام، حيث عاد جثمانه في عام 1998 ضمن تسليم إسرائيل لـ40 جثة لبنانية وأسرى.