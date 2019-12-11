مصر... افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، يتكون التجمع من 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل، يتم افتتاحها على هامش منتدى أسوان السلام والتنمية وذلك بواسطة الفيديو كونفرنس.

وأضاف المصدر، للصحيفة أنه وفقا للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر/تشرين الأول الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وسط إشادات دولية بالمشروع:

بالإنفوجراف... الشبكة القومية للكهرباء تستعد لاستقبال الطاقة الكهربائية من أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط "مجمع بنبان في أسوان pic.twitter.com/nbo3acDLZD — مجلة أرقام tm (@ArqaamTm) December 11, 2019

وأشار المصدر إلى أن المشروع تم إنشائه بنظام التملك والبناء والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

يذكر أن محطة "بنبان" الشمسية بأسوان تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، ويبلغ عددهم 40 محطة شمسية.