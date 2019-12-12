مجلس النواب الليبي يعلق على تصريحات الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية بإرسال قواته إلى ليبيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي سيطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، ردا على تصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية بإرسال قواته إلى ليبيا: "نرفض هذا التهديد ونعتبره استمرارا لتدخل الحكومة التركية السافر في دولة ذات سيادة ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية كما انه خرق لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الليبي: "سنرفع شكوى قانونية بذلك لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، فضلا عن دعوتنا لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر ".

وأوضح العقوري، أن "ليبيا سترعى مصالحها بجميع السبل"، وقال "شعبنا يرفض أي تواجد لقوات أجنبية على أراضيه".

وشدد على أن" القوات المسلحة لبلاده ستدافع عن حرمة وسيادة الأراضي الليبية، وسترد بكل حزم وأن مثل هذه التصريحات الغير مسؤولة ستتسبب في مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، استعداد بلاده إرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ذلك.

وقال كالين في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء، "ليبيا لم تطلب من تركيا إرسال قوات عسكرية، وإذا طلبت ذلك قد نرسل، ونأمل بأن لا تضطر لذلك".

يتبع..