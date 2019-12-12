الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على شركة طيران إيرانية

رحبت ‏الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، بفرض الحكومة الأمريكية عقوبات على كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالمساعدة في تهريب أسلحة إلى اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء اليمني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن فرض عقوبات على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الانقلابية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات بحق شركة نقل جوي إيرانية نقلت أسلحة إلى اليمن.

الحكومة اعتبرت أن القرار الأمريكي يؤكد ما ذهبت إليه #اليمن مراراً من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام #طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) December 11, 2019

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة الشحن والطيران الإيرانية بسبب نقل "مساعدات فتاكة" من إيران إلى اليمن ونشر أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن واشنطن استهدفت ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" حول الدور الذي لعبته شركة الطيران في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك شبكة شحن إيرانية تشارك في تهريب المساعدات الفتاكة من إيران إلى اليمن.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران "ماهان" وأسطول طائراتها إلى القائمة.

وبحسب موقع الوزارة فقد أضافت الولايات المتحدة مواطنا إيرانيا واحدا، وخمس شركات من إيران والصين والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سفينتين إلى قائمة العقوبات على إيران.