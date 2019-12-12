صحيفة: الحريري ألغى زيارته إلى موسكو للقاء بوتين وميدفيديف

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن عدول رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري زيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن زيارة الحريري إلى موسكو كانت قد حددت قبل استقالته في 29 أكنوبر/تشرين الأول، وذلك للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة دميتري ميدفيديف للتباحث بالأوضاع والمصالح المشتركة بين البلدين.

ونقلت مصادر دبلوماسية روسية للصحيفة أن السفارة الروسية في بيروت أبرقت إلى وزارة الخارجية مطلع الأسبوع الجاري، طالبة اتخاذ الترتيبات الضرورية لإلغاء الموعد، على أن تجري الاتصالات من أجل تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق، وسط توقعات باحتمال القيام بها منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مواعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.