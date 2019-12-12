تصرف إنساني من ابن العاهل السعودي الراحل ينال استحسان السعوديين... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو، الأمير عبد العزيز بن فهد وهو يعانق طفلا، رافعا إياه عن كرسيه المتحرك، قائلا: "الله يصلحه إن شاء الله. وجهه وجه سعيد إن شاء الله"، سائلا والديه "أي خدمة أي شيء يريده".
يذكر أن الأمير عبد العزيز بن فهد تحدث، في أبريل/ نيسان 2016، عن محاولة لتسميمه، موضحا أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة.
في حديثه سم وأبشر بالسعد— فهد المساعد (@fahadAlmosaad) December 11, 2019
وأشهد أنه قدّها لاقالها
وإن تبسّم بسمته نهرٍ ركد
ينعكس بين الوجيه أمثالها
قولوا لـ #عبدالعزيز_بن_فهد
هو بقاله هقوةٍ ماطالها ؟! pic.twitter.com/FmHPdAi3Tf
ووصف ابن فهد ما تعرض له بـ "مادة شديدة السمية أدت إلى حدوث أعراض خطيرة ومفاجئة، تمثلت في دوخة مفاجئة وارتفاع سريع جدا بالحرارة وصلت إلى 41 درجة، مع أعراض غريبة".
وحرص ابن فهد وقتها على إعلام ذويه بوصاياه وثوبه الذي حفظه من سنين لكفنه.
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