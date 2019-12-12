تصرف إنساني من ابن العاهل السعودي الراحل ينال استحسان السعوديين... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، يوثق موقفا إنسانيا مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الأمير عبد العزيز بن فهد وهو يعانق طفلا، رافعا إياه عن كرسيه المتحرك، قائلا: "الله يصلحه إن شاء الله. وجهه وجه سعيد إن شاء الله"، سائلا والديه "أي خدمة أي شيء يريده".

يذكر أن الأمير عبد العزيز بن فهد تحدث، في أبريل/ نيسان 2016، عن محاولة لتسميمه، موضحا أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة.

في حديثه سم وأبشر بالسعد

وأشهد أنه قدّها لاقالها

وإن تبسّم بسمته نهرٍ ركد

ينعكس بين الوجيه أمثالها

قولوا لـ #عبدالعزيز_بن_فهد

هو بقاله هقوةٍ ماطالها ؟! pic.twitter.com/FmHPdAi3Tf — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) December 11, 2019

ووصف ابن فهد ما تعرض له بـ "مادة شديدة السمية أدت إلى حدوث أعراض خطيرة ومفاجئة، تمثلت في دوخة مفاجئة وارتفاع سريع جدا بالحرارة وصلت إلى 41 درجة، مع أعراض غريبة".

وحرص ابن فهد وقتها على إعلام ذويه بوصاياه وثوبه الذي حفظه من سنين لكفنه.