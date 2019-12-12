إليسا توجه رسالة "قوية" إلى الحرس الثوري الإيراني

وجهت الفنانة اللبنانية، إليسا، رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني، بعد التصريحات الأخيرة للعميد مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان.

ودعت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، إلى عدم جعل لبنان ساحة للحروب، وقالت: "فمن أراد الحرب فليحارب من بلده ويترك لبنان يقرر ما يريده".

وقالت: "مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان. كلنا عدونا إسرائيل، بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو. خلي إيران تحارب من إيران، ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".

​ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية، مساء الاثنين الماضي، تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، قال فيه إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

من جانبه، رد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، على هذه التصريحات، وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، مضيفا أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال".

— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) December 10, 2019

يأتي كل ذلك، ردا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد الماضي، والذي هدد بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.