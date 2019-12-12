مصر تصدر بيانا حول "القمة الخليجية" في السعودية

علقت وزارة الخارجية المصرية على البيان الختامي للقمة الخليجية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أمس الأربعاء، إن مصر "تثمن الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة، وتؤكد دعمها لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي".

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 11, 2019

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في البيان الختامي لقمتهم في الرياض، أن "التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، وشددوا على أهمية دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي.

وأعرب قادة دول الخليج عن دعمهم للجهود المبذولة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنين الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.