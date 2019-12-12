"ممسكا بقبضة يده"... صورة ولي العهد السعودي تشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع آنتوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن "الصورة، التي نشرها المصور بندر الجلعود، أظهرت ولي العهد السعودي ضاحكا ويضع يده على كتف جوشوا، ويضع قبضته باتجاه قبضة الملاكم العالمي، في تعبير عن البطولة والقوة والتأييد له ولإنجازاته الرياضية".

سمو سيدي #ولي_العهد خلال لقائه مع "آنتوني جوشوا" بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية. pic.twitter.com/T0kZ1H9rXz — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 11, 2019

وكان جوشوا، استعاد لقبه العالمي، بفوزه على الأمريكي من أصل مكسيكي، أندي رويز، بالنقاط في النزال الذي أقيم في ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية.