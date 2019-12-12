"بعد تقليص القوات في اليمن"... مباحثات عسكرية بين الإمارات والسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور دولة الإمارات قيادة وجيشا، لمساندة السودان، واهتمامها بما يعزز العلاقات بين البلدين.

وأكد البرهان، عند لقائه رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد الرميثي، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وبين كل دول الإقليم، للوقوف ضد التهديدات الماثلة في المنطقة، موجها الشكر للقيادة الإماراتية والشعب الإماراتي لمساندتهم للسودان، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

من جانبه، أكد الرميثي، على دعم الإمارات للسودان وقواته المسلحة، وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري، وبمختلف الأنشطة التدريبية، عبر تفعيل البروتوكولات المشتركة، مع دعم كافة الجهود التي تطور إمكانيات الجيشين.

وبحث رئيس أركان السودان محمد عثمان الحسين، مع الرميثي، علاقات التعاون العسكري بين بلديهما وسبل تعزيزها في التدريب وتبادل الخبرات.

وأشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، منوها بالأدوار "الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها دولة الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للسودان في مختلف المجالات".

من جهته، شكر الرميثي القوات المسلحة السودانية على الخطوات التي اتخذتها "بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير"، مؤكدا ثقته في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

وثمّن الرميثي مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي، وقال إنها تركت أثرا وصدى كبيرا في كافة الأوساط، مشيدا بمستوى الانضباط والروح العالية التي تميزت بها القوات.

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كشف قبل أيام عن تقليص القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن إلى 5 آلاف جندي، بدلا من 15 ألفا.