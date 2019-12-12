بالصورة... شجرة الميلاد عند الثوار تثير الجدل في لبنان

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة قيل إنها شجرة الميلاد التي تم تدشينها من قبل المحتجين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وبعد انتشار الخبر علق النائب اللبناني، زياد أسود، على حسابه الشخصي على "تويتر" بشأن شجرة الميلاد المكونة من إطارات السيارات والعجلات، قائلا: "شجرة الميلاد في صيدا مثال عن اختلال في القيم والمفاهيم الدينية والرمزية لمعنى العيد".

شجرة الميلاد في صيدا مثال عن اختلال في القيم والمفاهيم الدينية و الرمزية لمعنى العيد .الشجرة هي الحياة لا الجمود.لن يغير شيء سوى سقوط من زرع و حرك التظاهرات من أجل مزيد من الحقد و الكراهية و الاحتقار .و لن يغير شيء بين صيدا و اصالة اهلها وجوارها المسيحي المؤمن المترفع عن كل اثم pic.twitter.com/WpIDM0jvxK — ziad assouad (@ZiadAssouad) December 12, 2019

وشدد قائلا على أن "شجرة الميلاد هي الحياة لا الجمود". كما أشار، قائلا: "لن يغير شيء سوى سقوط من زرع وحرك التظاهرات من أجل مزيد من الحقد والكراهية والاحتقار ولن يغير شيء بين صيدا وأصالة أهلها وجوارها المسيحي المؤمن المترفع عن كل إثم".

يذكر أن شجرة ميلاد رفعت أيضاً من قبل المتظاهرين في إنطلياس مكونة من إطارات السيارات.