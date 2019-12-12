بالصورة... شجرة الميلاد عند الثوار تثير الجدل في لبنان

وبعد انتشار الخبر علق النائب اللبناني، زياد أسود، على حسابه الشخصي على "تويتر" بشأن شجرة الميلاد المكونة من إطارات السيارات والعجلات، قائلا: "شجرة الميلاد في صيدا مثال عن اختلال في القيم والمفاهيم الدينية والرمزية لمعنى العيد".
شجرة الميلاد في صيدا مثال عن اختلال في القيم والمفاهيم الدينية و الرمزية لمعنى العيد .الشجرة هي الحياة لا الجمود.لن يغير شيء سوى سقوط من زرع و حرك التظاهرات من أجل مزيد من الحقد و الكراهية و الاحتقار .و لن يغير شيء بين صيدا و اصالة اهلها وجوارها المسيحي المؤمن المترفع عن كل اثم pic.twitter.com/WpIDM0jvxK— ziad assouad (@ZiadAssouad) December 12, 2019
وشدد قائلا على أن "شجرة الميلاد هي الحياة لا الجمود". كما أشار، قائلا: "لن يغير شيء سوى سقوط من زرع وحرك التظاهرات من أجل مزيد من الحقد والكراهية والاحتقار ولن يغير شيء بين صيدا وأصالة أهلها وجوارها المسيحي المؤمن المترفع عن كل إثم".
أنطلياس كمان 🤔 pic.twitter.com/kRsyVu6LIO— Fouad Hariss (@FouadHariss) December 11, 2019
يذكر أن شجرة ميلاد رفعت أيضاً من قبل المتظاهرين في إنطلياس مكونة من إطارات السيارات.
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