العاصمة المصرية تتعرض لأمطار غزيرة والسلطات ترفع حالة الاستعداد

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة، مما دفع الأجهزة التنفيذية، لرفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تراكم للمياه في شوارع المدينة.

ذكرت ذلك صحيفة "الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، رفعت حالة الطوارئ، تزامنا مع سقوط أمطار قد تصل لرعدية.

وقالت إن ذلك يأتي ضمن موجة طقس ممطر تستمر حتى، الأحد المقبل، بحسب تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، بحسب ما ذكرته الصحيفة المصرية.

ولفتت إلى أن محافظ القاهرة كلف جميع رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مسئولي الصرف الصحي ومياه الشرب والهيئة العامة للنظافة، بنشر شفاطات المياه في مخارج ومداخل الأنفاق، ومطالع ومنازل الكباري، وفي الشوارع والميادين الحيوية للمحافظة.

ونوهت إلى التشديد على رفع تراكمات المياه، وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي، في أسرع وقت، بالإضافة لمراجعة مخــرات السيل في جنوب القاهرة، والتنسيق مع وزارة الري، لمواجهة أي موقف طارئ يمكن أن تشهده البلاد.

وأعلن مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بحسب تقارير مصرية محلية.