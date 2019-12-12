السيسي: المرأة المصرية هي الأقل فسادا والأكثر مسؤولية وكفاءة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن نساء مصر ساعدن في تمرير أصعب برنامج اقتصادي للبلاد.

وأَضاف السيسي خلال كلمة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى، أن "المرأة المصرية هي الأقل فسادا في المواقع المسؤولة".

وأشار إلى أنه "انتبه إلى ضرورة منح السيدات المكانة العظيمة التي يستحقونها بجدارة"، وأن "نساء مصر ساعدنه في تمرير أصعب برنامج اقتصادي للبلاد".

وتابع الرئيس السيسي أن "المرأة أخذت الدور في مصر ونظمت حياتها وطمأنت زوجها وأبنائها عن الشكوى أو التعبير عن قسوة الأوضاع الاقتصادية".

يشار إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى انطلق، أمس، في مدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".