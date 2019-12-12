فيديو قديم لولي العهد السعودي يشعل مواقع التواصل

وأضاف ولي العهد السعودي في المقابلة التي كان قد أجراها على قناة MBC السعودية حينها: "لو أرامكو لم تطرح معناته سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات..."
اقوالنا أفعال...— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) December 11, 2019
قيمة #أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار
لله الحمد من قبل وبعد والحمدلله على نعمة #السعودية كل يوم إنجاز ومن علو الى أعلى#نجاح_اكتتاب_ارامكو
#سهم_ارامكو pic.twitter.com/fNlFVcecDY
وعلق الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود على حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "أقوالنا أفعال ..قيمة أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار".
وأضاف: "لله الحمد من قبل وبعد والحمد لله على نعمة السعودية كل يوم إنجاز ومن علو إلى أعلى".
pic.twitter.com/knJMFKfmbt— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 11, 2019
لا جديد...محمد بن سلمان إذا قال فعل ...في الماضي والآن ومستقبلًا بعون الله...هو اكتتاب لأرامكو...واكتئاب لمن شكك حسدًا أو حقدًا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها
وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد تعليقا على مقطع الفيديو في صفحته في "تويتر" يقول: "لا جديد...محمد بن سلمان إذا قال فعل...في الماضي والآن ومستقبلًا بعون الله...هو اكتتاب لأرامكو...واكتئاب لمن شكك حسدًا أو حقدًا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها".
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