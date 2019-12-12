الوزير المفوض في السفارة القطرية: نقدر دور روسيا في حلحلة الأزمة الخليجية

اعتبر الوزير المفوض في السفارة القطرية لدى روسيا، وليد محمد العمادي، اليوم الخميس، أن روسيا سباقة دائما في علاقتها مع قطر، مشيدا بدور موسكو في حل الأزمة الخليجية .

موسكو - سبوتنيك. وقال العمادي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول الدور الروسي في حل الأزمة الخليجية: "روسيا دائماً سباقة في علاقتها مع قطر، وتحاول جاهدة، حل الأزمات بين جميع الدول، ونحن نقدر دور روسيا، وكل مجهود تقوم به في حلحلة الأزمة الخليجية".

وحول استعدادات قطر لكأس العالم، قال العمادي: "كأس العالم قائم لا محالة، سيتم في موعده المقرر، والاستعدادات في دولة قطر على قدم وساق، وكل الملاعب جاهزة وآخر ملعب افتتح في المدينة التعليمية".

وتابع: "البنية التحتية لدولة قطر أصبحت مهيئة تقريباً بنسبة 90 بالمئة، وأصبحت جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم من كل دول العالم بلا استثناء".

واختتم الوزير المفوض في السفارة القطرية لدى روسيا، بالقول إن "قطر هي دولة تحافظ على علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم، ونحن في قطر "دوحة" الجميع ونستقبل الجميع وكأس العالم ليس لقطر إنما للعالم والأمة العربية".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقرر أن تبدأ البطولة في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، لغاية 18 كانون الأول/ ديسمبر.