"أنصار الله": وصول سفينة إلى الحديدة والتحالف يواصل احتجاز 13 أخرى

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، إفراج التحالف العربي عن سفينة من 14 تحمل مشتقات نفطية وغذاء، تتهمه باحتجازها رغم امتلاكها تصاريح من الأمم المتحدة لدخول ميناء الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لـ "أنصار الله" عن شركة النفط اليمنية في صنعاء، التي تديرها الجماعة أن "سفينة واحدة وصلت إلى ميناء الحديدة، من أصل 14 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية يمنعها "التحالف" من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة".

وأضافت بأن "مدة احتجاز بعض السفن من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم، تصل إلى 44 يوماً".

واعتبرت شركة النفط في صنعاء "منع تحالف العدوان دخول سفن النفط والغذاء إلى ميناء الحديدة إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.