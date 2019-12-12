"الدفاع العراقية" تعيد نحو 60 ألف إلى الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عدد الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة من المفسوخة عقودهم.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان: "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة حتى اليوم بلغ 58412".

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعا.