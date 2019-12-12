مسؤول كويتي يتوقع إغلاق 80 في المئة من مطاعم ومقاهي البلاد

توقع مصدر كويتي مسؤول إغلاق أكثر من 80 % من المطاعم والمقاهي المرخصة بالبلاد في حال تطبيق قرار اتخذه المجلس البلدي يوم الاثنين الماضي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في جلسته الأخيرة يقضي بفصل نشاط المطاعم عن المقاهي، ومنع الشيشة في الأماكن المغلقة.

وصرح المصدر المسؤول للصحيفة: "إن نشاط المقهى يصدر به ترخيص من وزارة التجارة، تحت مسمى مقهى تقديم الشيشة، ومصنف لدى البلدية برقم 755، ووضع قانون البيئة اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة، وصدرت على أساسه الرخص"، مشيراً إلى أن قرار المجلس البلدي بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة يتعارض مع قانون البيئة.

وأضاف المصدر المطلع: "قام أصحاب المطاعم والمقاهي بدفع الرسوم وحصلوا على تراخيص رسمية، وتكلفوا مبالغ طائلة في عمل الديكورات وغيرها من التجهيزات". وقالت مصادر القطاع: "لا يجوز تحميلنا مسؤولية تضارب القرارات بين الجهات الحكومية. وأوضح المصدر أن قرار المجلس البلدي لا يعتبر سارياً حتى الآن، وهو بانتظار إحالته إلى وزير البلدية لدراسته من جميع الجوانب ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة".