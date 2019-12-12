شاهد... جولة رئيس الوزراء المصري في شوارع أسوان

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بجولة على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد في أسوان، مترجلًا في شوارع محافظة أسوان، جنوبي مصر.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا من جولة مدبولي في شوارع قرية غرب سهيل.

وخلال الجولة التي رافقه فيها وزراء الثقافة والآثار والتضامن الاجتماعي والإسكان، أجرى مدبولى حوارا مع عدد من الباعة، سألهم خلاله عن حالة البيع والشراء، وزيارات السائحين، فأجابوا: "الدنيا أحسن بكتير، الحمد لله".

وقام عدد من المواطنين بالتقاط صور "سيلفي" مع رئيس الحكومة المصرية والوزراء في الشوارع.

يشار إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى انطلق، أمس، في مدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن 48 دولة أفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".

كما يشارك في منتدى أسوان، 5 زعماء أفارقة، وهم الرئيس النيجيري محمدو بخاري، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس مالي إبراهيم بو بكر كيتي، ورئيس النيجر محمدو إسوفو، بجانب عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين الأفارقة والمتخصصين في الشئون الأفريقية.