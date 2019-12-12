باسيل يلتقي نصر الله "ليلا" ويعرض فكرة بشأن الحكومة الجديدة

كشفت وسائل إعلام لبنانية، معلومات تفيد بلقاء جمع الأمين العام لحزب الله​ حسن نصرالله​، ورئيس ​التيار الوطني الحر​ وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل​ في ​الساعات​ الماضية.

وحسب قناة "الجديد" اللبنانية، "التقى نصرالله الليلة الماضية الوزير باسيل، الذي عرض فكرة عدم مشاركة التيار بالحكومة الجديدة".

معلومات "الجديد": الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التقى الليلة الماضية الوزير باسيل الذي عرض فكرة عدم مشاركة التيار بالحكومة المقبلة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) December 12, 2019

من جانبها، قالت قناة "MTV" اللبنانية، بأن "هناك معلومات عن لقاء جمع بين الأمين العام ل​حزب الله حسن نصرالله​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في ​الساعات​ الماضية"، دون المزيد من التفاصيل.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال، وشح الدولار، وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.