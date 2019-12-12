تسجيل
16:09 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    محطة مترو أنفاق في القاهرة - مصر

    5 دول عربية تمتلك "مترو الأنفاق"

    © AFP 2019 / AHMAD ABDUL FATAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104317/35/1043173574.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912121043705471-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    يعتبر قطاع النقل عاملا مهما في تطوير المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال ارتباط فرص التنمية الاقتصادية بحركة الأشخــاص والسلع، حيث تنعكس هذه الحركة بشكل إيجابي على مستوى التنمية التي تتأثر بدورها بمستوى البنية التحتية الموجودة في أي بلد.

    يعتبر قطاع النقل في البلدان العربية قطاعا مهما وحيويا خصوصا في المدن المكتظة وأغلبها عواصم الدول العربية التي تضم شبكة مواصلات وطرق حيوية ليست بأفضل حال وأغلبها قديمة بنيت في عهد الاحتلال والانتداب الغربي للدول العربية.

    ومع الازدياد السكاني والنزوح الريفي إلى المدن تسعى الدول القادرة، اليوم، على تأمين خدمة المواصلات لمواطنيها عبر طرق أكثر فعالية وأجدى من الطرق والاعتماد على السيارات والموصلات البرية الأخرى، من خلال تطوير المواصلات الخاصة بالأنفاق وتسمى "المترو" التي تتميز بقدرتها السريعة على نقل الركاب من محطة إلى أخرى دون أي عوائق تذكر.

    واقع المترو في العالم العربي

    تفتقر معظم الدول العربية إلى هذا النوع من المواصلات وهو بالكاد موجود في عدد من الدول التي شيد فيها من قبل الدول الغربية إبان الانتداب والاحتلال التي تطورت البنية التحتية لهذه الدول وجعلتها تتناسب مع كل ما يحطيها من عوائق وخصائص متصلة بالبيئة العربية. بالإضافة إلى دول قادرة استطاعت خلال السنوات الأخيرة القيام بمشاريع لإنشاء هذا النوع من المواصلات.

    قطار الحرمين
    © Photo / YouTube//saktra
    قطار الحرمين

    ومن الدول العربية التي تمتلك هذا النوع من المواصلات الحديثة هي: 

    مصر التي تمتلك مترو أنفاق القاهرة الذي يعد أول خط مترو يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، كما يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة حيث تم افتتاح الخط الأول بعد الانتهاء من ربط أحد خطوط السكك الحديدية في عام 1987 وتلاه بعد ذلك افتتاح الخطوط الأخرى وينقل المترو ما يقرب من 3.6 مليون راكب يوميا.

    أما الجزائر تمتلك قطار أنفاق عملت عليه فرنسا خلال احتلالها وهو يبلغ طوله حاليا 18,2 كم بـ 19 محطة معظمها تحت الأرض.

    مشروع أنفاق الجزائر يعود تاريخه إلى سنة 1970 في عهد الرئيس هواري بومدين، وخطط له لمواجهة الانفجار الديموغرافي ومتطلبات النقل الجماعي الحضري للعاصمة الجزائرية، أول انطلاقة لإنجاز المشروع كانت في 1980، ولكن إنجازه تأخر نظراً للصعوبات المالية والأمنية في التسعينيات. عرف المشروع انطلاقة جديدة سنة 2003 بعد عودة الاستقرار للبلاد ودعم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

    قطار السعودية المسمى بالمشاعر المقدسة هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة وهي: منى، وعرفات، ومزدلفة. بدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار ريال سعودي، وتم افتتاحه في نوفمبر 2010 وتشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

    ويتكون المشروع من 17 قطارًا، تضم 204 عربة وتبلغ طاقته الاستيعابية 72,000 شخص في الساعة الواحدة. ويحتوي المشروع على تسعة محطات.

    أول قطار معلق في العالم
    Twitter.com
    أول قطار معلق في العالم

    أما في الإمارات المتحدة التي تمتلك مترو آلي بدون سائق تم افتتاحه عام 2009 والذي يهدف المشروع إلى تخفيف حدة الازدحام المروري وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات.ويتألف مترو دبي من 77 محطة 9 منها تحت الأرض.

    أما قطر تمتلك مترو الدوحة، هي شبكة قطارات سريعة قيد الإنشاء ويعد تحضيره في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وسوف تكون جزءا لا يتجزأ من شبكة السكك الحديدية في قطر، والتي سوف تشمل مسافات طويلة عالية السرعة في جميع أنحاء قطر.

    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر لمدينة أركويبا، بيرو
    خطط لأفضل رحلة على الإطلاق: أفضل 10 مواقع للسياحة في عام 2020
    قفز سهم شركة أرامكو السعودية
    هل يستمر قفز سهم "أرامكو" السعودية؟
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك