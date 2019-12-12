قمة قطرية ماليزية لتأسيس"اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وماليزيا"

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، اليوم الخميس، أوجه تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات؛ لاسيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) شهد الشيخ تميم ومهاتير محمد التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين قطر وماليزيا.

سعدت بزيارة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة إلى قطر والتي ستنقل علاقات التعاون والأخوة بين بلدينا إلى طور جديد بفضل التجربة التنموية والإمكانات العظيمة لبلدينا. pic.twitter.com/bqe3Pay4BV — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 12, 2019

كما ناقش أمير قطر ورئيس وزراء ماليزيا، قمة كوالالمبور 2019 المقررة في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي سيشارك فيها الشيخ تميم تلبية لدعوة مهاتير محمد.

وتستمر زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى العاصمة القطرية الدوحة عدة أيام، يتخللها توقيع عدد من الاتفاقيات على رأسها مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وماليزيا.

وزار أمير قطر ماليزيا في 2015 و2017، وآخرها كانت في ديسمبر/ كانون أول 2018، لتطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي؛ خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية.

وبحسب الوكالة الرسمية القطرية للأنباء، ترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات منها تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، في النصف الأول من العام الجاري 2019، نحو 291 مليون دولار أمريكي.

ووصل عدد الشركات الماليزية العاملة في قطر 85، منها 13 شركة مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، و72 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين. بحسب ذات المصدر.

وتعمل هذه الشركات بمجالات اقتصادية، كالهندسة والبناء والتشييد والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات.