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    رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي مع العاهل السعودي الملك سلمان في القصر الملكي بالرياض

    في لقاء جمعهما بسوريا عام 1995... السنيورة يكشف ما قاله حافظ الأسد للرئيس إلياس الهراوي

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    قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني السابق، إن هناك احتمالات كبيرة لوجود احتياطات نفط وغاز في لبنان، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح بداية 2020.

    وأكد السنيورة في حوار حصري مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن "لا أحد يعرف ما إذا كان لدينا احتياطات نفط وغاز بعد، ما نعرفه أن هناك احتمالات كبيرة، وآمل بعد أن تبدأ شركات الاستكشاف بالحفر في يناير/ كانون الثاني، أن يستخرجوا شيئا".

    رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة
    © Sputnik . أحمد عبد الوهاب
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    وأشار السنيورة إلى أن شركات الاستكشاف أجرت مسوحات زلزالية ودراسات وتحليلات قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا القطاع، وأضاف "لو لم تكن النتائج إيجابية لما استثمروا أموالهم".

    وردا على سؤال عما إذا كانت نتائج الاستكشاف إيجابية، فهل ستهدأ من غضب الشارع اللبناني، إضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد اللبناني بشكل إيجابي، قال السنيورة، الذي تولى منصب وزير المالية سابقاً، أن الأمر سيستغرق 6 إلى 7 سنوات للحصول على نتائج تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

    وأضاف "المهم إدارة هذه الموارد بشكل صحيح، فالشخص الذكي يتعلم من أخطائه، والشخص الحكيم يتعلم من أخطاء الآخرين، وبإمكانك تخمين من هو الشخص الثالث".

    وتابع "حان الوقت لكي يتعلم لبنان من الكثير من الأخطاء، يجب ألا يكون هناك سوء إدارة للاقتصاد وعلينا إدارة موارد الهيدروكربون بشكل جيد للغاية".

    وذكر السنيورة موقفا شهده حينما كان وزيرا للمالية عام 1995 مع الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، للاستشهاد على أن هذا المنصب لا يحظى بأية شعبية بين الناس، متسائلاً "هل هناك أي وزير مالية في العالم محبوب بين الناس؟".

    وأوضح:

    "عام 1995 زار وفد لبناني بينهم 29 وزيرا، بقيادة الرئيس السابق إلياس الهراوي، سوريا، بدعوة من الرئيس السوري، حافظ الأسد، لتوقيع بعض الاتفاقيات المهمة بين البلدين، وأثناء محادثة غير رسمية، سمعت الهراوي يخبر الأسد بأن أعضاء مجلس الوزراء لا يحبون وزير المالية".

    وأضاف "سمعت الرئيس الأسد يقول لرئيسي: لو كان وزير المالية لدي وديا ولطيفا مع زملائه في مجلس الوزراء فسأطرده".

    وردا على سؤال حول شروط المانحين الدوليين لتقديم 11 مليار دولار تعهدوا بها للبنان في مؤتمر عام 2018 في باريس، أجاب "الشروط كانت في الأساس إصلاحات اقتصادية، وهو أمر يحتاج إليه لبنان على أي حال".

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