روائي إسرائيلي يتحدث عن نجيب محفوظ: أحببت اللقاء معه

تحدث روائي إسرائيلي عن الأديب المصري العالمي، نجيب محفوظ، في ذكرى ميلاد الأخير.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب المصري، نجيب محفوظ، وعلاقته بالروائي الإسرائيلي، إيلي عامير.

أطلقت "إسرائيل بالعربية"، الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، وصف "نجيب محفوظ إسرائيل"، على الروائي الإسرائيلي المعروف، إيلي عمير، خاصة وأنه أحد من التقوا بالأديب المصري في القاهرة، وأشادوا به - على حد زعمه.

في ذكرى ميلاد الأديب المصري #نجيب_محفوظ:

"نجيب محفوظ الإسرائيلي" الروائي ايلي عمير يتحدث عن لقائه مع محفوظ في #مصر pic.twitter.com/yBluTS2AcD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 11, 2019

وأجرى عامير لقاء مع صفحة الخارجية الإسرائيلية، زعم من خلاله أنه التقى بالأديب المصري، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، في عام 1988، وقال عن ذلك اللقاء: أحببت هذا اللقاء.

وعلى الرغم من عدم معرفة محفوظ بالأديب الإسرائيلي، فإن الأديب الإسرائيلي، إيلي عمير أوضح أن الأديب المصري سأل علي سالم، الكاتب المسرحي المصري، عن معرفته بـ"محفوظ الإسرائيلي"، فقال له سالم: سمعت عليه.

وعلق على ترجمة كتابه "ياسمين" باللغة العربية، قائلا: فيه ريحة مصر في الكتاب.