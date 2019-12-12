المالية المصرية: نتحدى أن توجد دولة في العالم ينخفض دينها العام

صرح الدكتور، أحمد كوجاك، نائب وزير المالية المصرية، بأنه لا توجد دولة في العالم تشهد انخفاض في الدين العام لديها.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن كوجاك قوله بأن "الذي يشهد انخفاض هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس الرقم المطلق للدين العام".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس: "لا يوجد بلد في العالم ينخفض الدين العالم لديه، وأتحدى أن يجد أحد دولة ينخفض دينها، لأن ذلك إذا حدث سيكون هناك فائض كلي وليس أولي"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.

وتابع أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتا إلى أنه ضمن الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1%.

وأشار كوجاك إلى وجود دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهى الجزائر بنسبة 20%، والأرجنتين 19%، وعمان 14%، وباكستان 9%، والسعودية 6.5%، ونيجيريا 5%، وتركيا 2%.

وكانت مصر قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1 % خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 3.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.