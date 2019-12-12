موقع: لقاء برنار ليفي مع قائد "قسد" ينذر بمواجهة شرق الفرات السوري (صورة)

وبحسب مواقع فإن الصورة التي نشرها حساب السياسي الفرنسي برنار ليفي تجمع بالإضافة إلى الجنرال مظلوم عبدي، مسؤول العلاقات العامة في "قسد" (على اليمين)، ونوري محمود الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" (على اليسار).
وكتب ليفي على حسابه على تويتر "في مكان ما في روجافا…على يميني جنرال أسطوري مظلوم عبدي كوباني…له الشرف الكبير لكونه العدو الأول لأردوغان".
Quelque part au #Rojava. A ma droite, un général de légende, Mazlum Abdi Kobane. Il est commandant en chef des Forces Démocratiques syriennes. Et il a le redoutable honneur d’être l’ennemi no1 d’Erdogan. #rojava #kurdistan #kurds #kobane pic.twitter.com/HFEzotgMT6— Bernard-Henri Lévy (@BHL) December 10, 2019
وبحسب إعلام محلي سوري، فإن "برنار هنري ليفي أكاديمي وإعلامي وسياسي فرنسي معروف بانحيازه لإسرائيل، يوصف بأنه صديق لكبار الأثرياء والساسة الفرنسيين بمن فيهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وكان له اهتمام كبير بثورات الربيع العربي، وتصفه بعض وسائل الإعلام بـ"مهندس ثورات الربيع العربي".
يذكر أن الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن والاتحاد الأوروبي نددت بشدة بالعملية التركية التي أطلقتها أنقرة باسم "نبع السلام" للقضاء على الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا.
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