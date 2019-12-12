الإمارات وقيرغيزستان توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائي بين البلدين.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيرستان، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التربوية والعلمية.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة البيطرية والنباتية وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية، واتفاقية تعاون بين مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان، بغرض إنشاء أكاديمية العلوم الإسلامية.

وعقد الشيخ محمد بن زايد وجينبيكوف، اليوم، جلسة مباحثات رسمية في أبوظبي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيزا لقاعدة مصالحهما المشتركة في المجالات كافة.

وأكد أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في المجالات المختلفة. منوها إلى سعي البلدين المشترك لتعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وقال: "دولة الإمارات تمثل بوابة مهمة لقيرغيزستان لأسواق منطقتي الخليج والشرق الأوسط؛ وفي الوقت نفسه فإن قيرغيزستان بموقعها الجغرافي المتميز في وسط آسيا وما تتمتع به من إمكانات استثمارية واقتصادية ثرية وواعدة، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإمارات".

من جانبه عبر الرئيس القرغيزي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ منوها بالاهتمام الكبير الذي تبديه بلاده لتطوير علاقاتها مع الإمارات في المجالات المختلفة، وحرصها على التعرف على جوانب هذه التجربة والاستفادة منها.