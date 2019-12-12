لماذا جاء رئيس الأركان الإماراتي إلى السودان في هذا التوقيت؟

أجرى رئيس الأركان في السودان، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات عسكرية على شرف الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة في الإمارات الذي يزور البلاد.

وترأس الجانب السوداني، رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وتناولت المباحثات عددا من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات التدريب وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعارف، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

من جانبه، امتدح رئيس هيئة الأركان خلال المباحثات العلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيدا بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها دولة الإمارات في المنطقة والإقليم، ودعمها ومساندتها للسودان في مختلف المجالات.

وجدد الحرص والتطلع لتمتين العلاقات العسكرية بين الخرطوم وأبوظبي، وأضاف: "هذه الزيارة والمباحثات تدعم التواصل بين البلدين وتؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري".

ومن ناحيته، حيا الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس الأركان بدولة الإمارات، الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير، مؤكدا ثقتهم في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وحول مدلولات الزيارة، أشار حمد محمد ثاني الرميثي، إلى أنها تعبر عن عمق العلاقات وإرادة الجيشين الرامية لتطويرها بناءا على الاحترام المتبادل ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كشف قبل أيام عن تقليص القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن إلى 5 آلاف جندي، بدلا من 15 ألفا.