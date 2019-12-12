الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حقيقة أنباء بشأن تعرض البلاد لما أطلق عليه ظاهرة "سحابة السوبر سيل" في دلتا مصر، "السحابة الخارقة".

ونفى الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، صدور أي بيان للهيئة على صفحات التواصل الاجتماعي يتناول هذه الظاهرة، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد شاهين في تصريحات للصحيفة، أن الهيئة لم تنشر أي شيء يتعلق بالسحابة الخارقة، مشيرا إلى عدم صحة تعرض مصر أو دلتا مصر لهذه الظاهرة تماما.

وأوضح أن "الظاهرة الجوية التي تشهدها البلاد اليوم هي سقوط أمطار على جميع أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسواحل البلاد، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد".

تعرضت محافظات مصرية، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة، مما دفع الأجهزة التنفيذية، لرفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تراكم للمياه في شوارع المدن.

وأعلن مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بحسب تقارير مصرية محلية.