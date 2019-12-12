تسجيل
19:34 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مشجعات خلال نهائي بطولة كأس الخليج بين منتخبي السعودية والبحرين في العاصمة القطرية الدوحة، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019

    كأس الخليج والقحطاني من بين أكثر ما بحث عنه السعوديون في "غوغل" خلال 2019

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104370/81/1043708106.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912121043708148-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019/

    كشف محرك البحث الأمريكي "غوغل" عن أكثر الموضوعات التي بحث عنها السعوديون عبر منصته خلال عام 2019.

    وتصدر التعليم اهتمام المقيمين في المملكة خلال 2019، إذ احتلت "بوابة المستقبل" قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" داخل المملكة العربية السعودية، خلال العام المنصرم، وهي بوابة إلكترونية جديدة تقدم للطلاب العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة والسهلة، إذ يستطيع المعلمون تقييم أداء الطلبة بالإضافة إلى إقامة العديد من المناقشات والمؤتمرات، كما تتيح للطلبة إمكانية التعليم عن بعد خارج أسوار المدرسة.

    غوغل
    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
    أبرزها وفاة ممثل شهير... ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019
    وجاء في المركز الثاني منظومة "جدارة" للتوظيف، يليها موقع " كتبي" في المركز الثالث، والذي يضم تحديثات لحلول جميع المواد الدراسية لجميع الفصول الدراسية.

    واحتلت المركز الرابع مباريات الدوري السعودي، لتليها بطولة كأس الخليج (خليجي 24) في المرتبة الخامسة، والتي فاز فيها منتخب البحرين بعد هزيمته لنظيره السعودي بهدف واحد دون رد، وهي البطولة التي أقيمت على أرض قطر.

    وحصل المنتخب البحريني على مليوني دولار أمريكي نظير فوزه بالبطولة، بينما يحصل المنتخب السعودي الوصيف على مليون دولار.

    وجاءت المشاركة السعودية والبحرينية والإماراتية ببطولة "كأس الخليج"، وسط مؤشرات على انفراج في الأزمة الخليجية، والتي شهدت مقاطعة الدول الثلاث لقطر منذ منتصف 2017 على خلفية ما اعتبرته دعما من الدوحة للإرهاب، وتدخلا منها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتقاربا من الدوحة مع إيران.

    ومازالت الرياضة مستحوذة على قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" في 2019، إذ جاء لاعب نادي "الهلال" السعودي السابق، ياسر القحطاني، في المرتبة السادسة.

    وجاء الطرح العام الأول لـ"اكتتاب أرامكو" في المركز السابع، والذي لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أنه "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".

    وجاء المسلسل الكويتي "غصون في الوحل"، من بطولة هدى حسين، والذي عرض في شهر فبراير/ شباط 2019، في المركز الثامن، متفوقا على "المنتخب السعودي" الذي جاء في المركز التاسع، ثم تذيل القائمة ذكرى الاحتفال السنوي بـ"يوم الطفل"، وهو احتفال دولي يهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة الطفل.

    انظر أيضا:

    منتخب البحرين بطلا لكأس الخليج بفوزه على نظيره السعودي بهدف
    هل يستمر قفز سهم "أرامكو" السعودية؟
    إلى أي مدى يصل سهم أرامكو؟... وهل يؤثر على أسعار النفط العالمية؟
    منتخبا السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج لكرة القدم بالدوحة مساء اليوم
    أبرزها وفاة ممثل شهير... ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019
    الكلمات الدلالية:
    يوم الطفل العالمي, المنتخب السعودي, اكتتاب أرامكو, أرامكو, غوغل, كأس الخليج, بطولة كأس الخليج, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر لمدينة أركويبا، بيرو
    خطط لأفضل رحلة على الإطلاق: أفضل 10 مواقع للسياحة في عام 2020
    قفز سهم شركة أرامكو السعودية
    هل يستمر قفز سهم "أرامكو" السعودية؟
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك